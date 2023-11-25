Диетолог посоветовала пожилым людям отказаться от пельменей

«Безусловно, если пожилой человек полностью здоров, то ему можно иногда съесть пельмени. Но такого не бывает. С возрастом у людей появляются хронические болезни и дегенеративные изменения, которые могут протекать в скрытой форме. Пока человек питается нормально, всё может быть в порядке», — посоветовала врач.