Фитнес-тренеры раскрыли секрет быстрого похудения
Многие начинают худеть перед отпуском или каким-то важным мероприятием, мечтая увидеть результат как можно скорее. О том, как быстро и безопасно сбросить лишние килограммы, в интервью MIR24.TV рассказали фитнес-тренеры.
«Похудение при неправильном выборе продуктов, обычно низкокалорийных, либо при голодании может нанести существенный вред здоровью, а результат и вовсе может не порадовать. Дело в том, что похудеть можно, и не испытывая организм на прочность. Для этого, в первую очередь, необходимо отказаться от выпечки и сахара, в том числе от кондитерских изделий. Так вы уменьшите лишние калории в рационе и не будете постоянно вызывать высокие скачки сахара в крови. Во-вторых, нельзя отказываться от жиров – это частая ошибка худеющих», – рассказывает фитнес-тренер Виктор Колесников.
В рационе должны оставаться нерафинированные растительные масла, яйца, авокадо, жирная рыба, сливочное масло. Также организму необходим белок. Он нужен для нормального обмена веществ.
«Поэтому нежирное мясо, рыбу и яйца можно есть спокойно. Для правильного пищеварения и энергии просто необходимы крупы, зелень и овощи. Вот и все, похудение – это не голод и не испытание. Просто достаточно питаться правильно, организм будет получать все необходимое, при этом ничего не запасет впрок. Для лучшего результата и повышения энергозатрат нужно вести активный образ жизни – больше ходить пешком, тренироваться», – говорит тренер.
По словам Колесникова, похудеть за несколько месяцев тоже можно.
«Кому-то хватит и трех месяцев, чтобы сбросить до 10 кг. Главное – не прибегайте к монодиетам или голоданию, после таких экстремальных способов похудения вес не только вернется, но и увеличится, поскольку нарушится обмен веществ», – отмечает эксперт.
Пейте больше воды, отказывайтесь от сахара и соли. Разделите прием пищи на пять-шесть небольших приемов в течение дня, советует фитнес-тренер Денис Бекиш.
«Выберите для себя подходящую физическую активность: бег, плавание, йогу или фитнес. Занимайтесь не менее трех раз в неделю по 40-60 минут. Избегайте переедания, контролируйте количество потребляемых калорий. Ведите дневник питания, чтобы иметь представление о своем рационе. Нормализуйте свой сон, постарайтесь спать не менее 7-8 часов в день. Отдыхайте, расслабляйтесь, не перегружайте себя», – заключил он.