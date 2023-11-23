Фитнес-тренеры раскрыли секрет быстрого похудения

«Похудение при неправильном выборе продуктов, обычно низкокалорийных, либо при голодании может нанести существенный вред здоровью, а результат и вовсе может не порадовать. Дело в том, что похудеть можно, и не испытывая организм на прочность. Для этого, в первую очередь, необходимо отказаться от выпечки и сахара, в том числе от кондитерских изделий. Так вы уменьшите лишние калории в рационе и не будете постоянно вызывать высокие скачки сахара в крови. Во-вторых, нельзя отказываться от жиров – это частая ошибка худеющих», – рассказывает фитнес-тренер Виктор Колесников.