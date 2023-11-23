Назван самый вредный перекус для пожилых людей

По ее словам, часто с возрастом у людей возникают проблемы с обменом веществ. Это проявляется в развитии инсулинорезистентности, ожирения и сахарного диабета второго типа.

"Также с возрастом процесс пищеварения обычно затормаживается. Появляется недостаточность ферментов, кишечник становится во многом ленивым, особенно с хроническими эндокринными заболеваниями. Потому наиболее вредными являются те продукты, которые влияют на хронические недуги и пищеварение в целом", – объяснила Лазуренко.

Например, речь идет о бутербродах с различными острыми, солеными и копчеными колбасами. Кроме того, в качестве перекусов не рекомендуется употреблять сладости, так как любой продукт, содержащий муку и сахар, будет вреден. Это в том числе относится к батончикам, шоколаду, булкам с начинками и без, сушкам и прочим угощениям.