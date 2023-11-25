Орехи кешью полезны для нервной системы и суставов

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что кешью может быть не только полезен для организма, но и вреден.
В переводе с греческого название ореха значит сердце. Так называют яблоко (ложный плод), где находится орех, который напоминает неправильную форму сердца. Полезен кешью своим положительным влиянием на организм.
Так, в нем много ненасыщенных жирных кислот, помогающих работе нервной системы и здоровью суставов, а также витаминов группы В и полезных микроэлементов. В орехе содержится 73% суточной нормы магния, отвечающего за мышечные сокращения.
Человеку достаточно съедать десять орехов в день, чтобы избежать дефицита. Кроме того, благодаря кешью, улучшается состояние кожи, волос и ногтей. Еще орех положительно влияет на органы дыхания. У некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость, поэтому рекомендуется попробовать сначала один-два орешка.
Покупать кешью стоит только в обжаренном виде, так как прослойка между оболочкой и ядром ядовита. Она исчезает при термообработке. Эксперты отметили, что зачастую из кешью готовят масло для салатов, супов и гарниров. Иногда орех смешивают с другими, а полученной смесью перекусывают в дороге. А целые - добавляют в блюда азиатской кухни. А недавно врач посоветовала исключить из рациона маргарин, пальмовое масло и модифицированный растительный жир.