Орехи кешью полезны для нервной системы и суставов

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что кешью может быть не только полезен для организма, но и вреден.

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В переводе с греческого название ореха значит сердце. Так называют яблоко (ложный плод), где находится орех, который напоминает неправильную форму сердца. Полезен кешью своим положительным влиянием на организм.

Так, в нем много ненасыщенных жирных кислот, помогающих работе нервной системы и здоровью суставов, а также витаминов группы В и полезных микроэлементов. В орехе содержится 73% суточной нормы магния, отвечающего за мышечные сокращения.

Человеку достаточно съедать десять орехов в день, чтобы избежать дефицита. Кроме того, благодаря кешью, улучшается состояние кожи, волос и ногтей. Еще орех положительно влияет на органы дыхания. У некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость, поэтому рекомендуется попробовать сначала один-два орешка.