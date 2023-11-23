Врач назвала оптимальное количество приемов пищи в день

«Что значит интервальное питание? Если это не диета, а именно интервальное питание, то есть мы просто выдерживаем ночной голод, например, поели в 8 и следующий прием пищи у нас, условно, в 10 утра. Или в 7 вечера и следующий прием пищи у нас в 9 утра, то это нормальное интервальное голодание. Какие-то другие ее вариации — это уже, наверное, крайности», — пояснила Коробкина.