Врач объяснила, какой вид соли полезнее: белая, розовая или черная
Помимо привычных поваренной и йодированной прилавки заполонила сперва морская соль, а вслед за ней гималайская розовая и даже черная четверговая. Но какая из них полезнее?
На этот вопрос ответила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.
«Пожалуй, из всех видов соли я бы отдала предпочтение йодированной для досаливания готовых блюд. Йодированная соль по содержанию йода выигрывает по сравнению с морской, из которой в процессе выпаривания морской воды значительное количество йода теряется. Йодированную соль нежелательно использовать для приготовления блюд, потому что во время термической обработки йод как летучее вещество быстро разрушается», — говорит, Юлия Чехонина.
Хранить самую полезную йодированную соль лучше в плотно закрытой таре, иначе йод попросту испарится. Также диетолог объяснила, что более 97% состава любого вида соли — натрия хлорид, так что влияние на здоровье естественных полезных примесей в любом окажется незначительным. И, кстати, морская соль йодированную не заменит — при ее выпаривании часть полезного элемента испаряется.