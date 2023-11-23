Врач объяснила, какой вид соли полезнее: белая, розовая или черная

«Пожалуй, из всех видов соли я бы отдала предпочтение йодированной для досаливания готовых блюд. Йодированная соль по содержанию йода выигрывает по сравнению с морской, из которой в процессе выпаривания морской воды значительное количество йода теряется. Йодированную соль нежелательно использовать для приготовления блюд, потому что во время термической обработки йод как летучее вещество быстро разрушается», — говорит, Юлия Чехонина.