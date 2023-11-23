Поход к гинекологу для каждой женщины почти всегда волнительный момент. Прежде всего хочется, чтобы специалист оказался профессионалом своего дела, грамотным и обходительным. Иначе желание посещать этого врача отпадёт. А это плохо.

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О том, как проверить профессионализм гинеколога, «Секрету фирмы» рассказала врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко.

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Эксперт отметила, что каждой женщине важно найти своего гинеколога. Сделать это помогут три вопроса.

Вопрос 1. Как будет проходить осмотр?

Марченко уточнила, что грамотный врач не ограничивается осмотром на гинекологическом кресле, особенно при первичном приёме.

«Он также должен осмотреть молочные железы, оценить состояние кожных покровов и щитовидной железы. Таким образом доктор может обнаружить, например, мастопатию, фиброзные образования в тканях молочных желез и даже онкологические заболевания», — отметила она.

Гинеколог объяснила, что доктор должен не только провести осмотр, но и показать женщине, как нужно обследовать молочные железы.

«К большому сожалению, рак молочной железы является одним из самых распространенных видов злокачественных опухолей у женщин», — пояснила собеседница «Секрета».

Она также отметила, что врач должен быть обходительным, а в кабинете должно быть чисто и комфортно. Кабинет должен закрываться на ключ, чтобы туда не входили даже другие врачи.

Вопрос 2. Я хочу подобрать способ контрацепции, какие анализы мне нужно сдать?

Она объяснила, что врач должен определить ваш гинекологический статус и состояние репродуктивного здоровья. Для этого он оценивает возраст, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний сердца, печени, почек, эндокринной системы, наличие вредных привычек и даже наследственность.

«Например, очень часто ранние эпизоды развития сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний у близких родственников могут передаваться по наследству, что может стать противопоказанием к использованию гормональных контрацептивов, или потребовать дополнительного обследования», — уточнила Марченко.

Плюс аккуратно надо относиться к подбору гормональных контрацептивов при нарушении менструального цикла и эндокринных патологий, говорит медик.

«Для пациенток старше 35 лет может потребоваться УЗИ молочных желёз, или маммография и УЗИ органов малого таза. Если пациентка старше 40 лет использует гормональные контрацептивы, она должна регулярно сдавать анализы крови для определения уровня тромбоцитов, свёртываемости крови, состояние печёночных ферментов», — подчеркнула врач.

Она также посетовала, что, несмотря на разнообразие препаратов на рынке, врачи часто назначают пациентам одни и те же контрацептивы без учёта ситуации.

Вопрос 3. Когда доктор последний раз проходил курс повышения квалификации?

Его лучше задавать не самому врачу, а администратору перед записью на приём. Это абсолютно нормально, отметила Марченко.