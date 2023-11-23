Диета жителей «голубых зон»: как она поможет держать здоровый

Так называемые «голубые зоны» — это пять мест на планете, в которых люди живут дольше, чем в других уголках земли. Оказывается, их стиль питания поможет не только дожить до ста лет, но и поддерживать оптимальный вес. Как?

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В 2004 году итальянец Клаудио Франчески опубликовал исследование, которое всколыхнуло интерес к определенным местам на планете: жители этих зон отличаются завидным долголетием. Первой такой точкой стала Сардиния — настоящая концентрация долгожителей. В восточной части острова, в провинции Нуоро, как оказалось, до 105 лет доживает в три раза больше людей, чем в другой части острова. Это и назвали «голубой зоной».

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Журналист Дэн Бюттнер решил найти и другие подобные места на планете, поэтому вскоре к Сардинии присоединились жители японского острова Окинава, греческого острова Икария, а также полуострова Никойя в Коста-Рике. «Голубая зона» нашлась и в Калифорнии, однако она географически не изолирована — это не остров.

Люди в «голубых зонах» живут дольше благодаря особому подходу к еде, отдыху и отношениям с семьей и социальному кругу. Диета жителей «голубых зон» богата растительной пищей, содержит очень мало мяса и молочных продуктов и состоит в большей мере из чистых, сырых продуктах, которые не подвергаются особой обработке.

Как диета жителей «голубых зон» поможет вам поддерживать здоровый вес?

Употребляйте больше зелени и бобовых (больше клетчатки!)

Жители «голубых зон» употребляют много зеленых листовых овощей. В них мало калорий, но много клетчатки, что способствует ощущению сытости, помогает уменьшить тягу к еде и общее потребление калорий. Они обеспечивают необходимые питательные вещества и антиоксиданты, поддерживая общее состояние здоровья во время пути к снижению веса. Низкий гликемический индекс листовых овощей и бобов помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая тягу к еде. Включение зелени и бобовых в свой рацион может помочь сбросить лишние килограммы, сохраняя при этом сбалансированную и питательную диету.

Откажитесь от белого хлеба

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Хлеб на закваске и мультизерновой хлеб являются предпочтительными формами хлеба у жителей «голубых зон». Также они выбирают необработанное оливковое масло, уменьшая в рационе подсолнечное и другие виды масел.

Соблюдайте водный баланс

Вода важна для вашего здоровья, независимо от того, на какой диете вы сидите. Старайтесь всегда отдавать предпочтение воде, ограничивая употребление сладких напитков — обработанных соков, безалкогольных напитков (даже диетических или без сахара) и напитков, содержащих искусственные подсластители.

Если ваши вкусовые рецепторы нуждаются в небольшом изменении, попробуйте кофе или чай (минимально подслащенные) или добавьте в воду несколько нарезанных фруктов, чтобы придать им немного аромата. Добавление нескольких ломтиков огурца, клубники или долек лимона может улучшить вкус.

Ограничивайте мясо

Люди, живущие в «голубых зонах» употребляют очень мало мяса. Потребление мяса обычно ограничивается праздниками или подобными событиями. Единственным исключением является рыба с низким содержанием ртути. Даже если вы употребляете курицу или индейку, следите за ее количеством.

Включите физическую активность и медитацию

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