Как завтрак поможет вам похудеть: 6 способов

Доктор Лиза Янг советует всё-таки что-нибудь съесть в течение нескольких часов после пробуждения, даже если вы не голодны. Это поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение дня.

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Вот какими преимуществами для похудения обладает завтрак.

Может дать вам энергию. По данным клиники Кливленда, завтрак помогает в течение дня оставаться бодрым и сосредоточенным, улучшает общую физическую подготовку, умственную работоспособность. Когда мы чувствуем себя вялыми, утомлёнными, то с большей вероятностью пропустим тренировку или съедим что-то вредное.

Насытит. Благодаря завтраку вы не будете ощущать сильный голод в течение дня. Но для насыщения важно, чтобы в первый приём пищи входили белки, полезные жиры, клетчатка.

Поможет избежать тяги к еде ночью. Обычно те, кто пропускает завтрак, по ночам едят много углеводов.

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Обеспечит организм клетчаткой. Это вещество связано с большей потерей веса и соблюдением диеты. Также в клинике Майо утверждают, что продукты с клетчаткой - более сытные, чем многие другие виды пищи. Вы можете с утра съесть для этого овсянку, цельнозерновой хлеб, фрукты, некоторые крупы.

Даст больше белка. Диета с высоким содержанием белка связана с большей потерей веса, поскольку это вещество хорошо насыщает. Рекомендуется потреблять во время завтрака не менее 20-30 г белка.

Вы получите полезные жиры. Они содержатся в авокадо, орехах, яйцах, копчёном лососе. Доказано, что мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры помогают регулировать работу гормонов голода.