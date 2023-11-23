Стоматолог рассказал, как идеально почистить зубы перед сном

Стоматологи утверждают, что вечерняя процедура ухода за полостью рта очень важна. Если зубы правильно почистить перед сном, утром будут вполне приятные ощущения настолько, что можно будет комфортно позавтракать, а уже потом выполнить утренние процедуры по уходу за зубами и полостью рта.

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Стоматолог-ортопед, гнатолог, владелец «Клиники Dr.Minko» Вячеслав Минко в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, есть ли какие-то секреты правильной чистки зубов по вечерам.

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— Особых секретов нет, да и процедура вечернего ухода за зубами не отличается от утренней. Другой вопрос, что многие люди чистят зубы небрежно, не уделяют этому процессу достаточно времени, не используют весь арсенал средств для очищения полости рта. В итоге — постоянные кариесы и другие заболевания зубов, — отметил стоматолог.

Минко объяснил, что уход за зубами начинается с привычной чистки. Это позволяет убрать зубной налет, предотвращая скапливание бактерий и образование зубного камня. Щетку нужно держать под углом 45 градусов, а движения выполнять по направлению от десны к краю зубов.

— Возможно, для кого-то такие движения покажутся непривычными, неудобными, ведь куда проще двигать щетку горизонтально, вправо-влево. Однако перемещение щетки в горизонтальных направлениях лучше исключить, потому что они неэффективны. При горизонтальной чистке не очищаются межзубные промежутки. Стало быть, там остаются частички пищи и налет, которые со временем вызывают кариес, — пояснил спикер.

После того как зубы почищены, можно очистить и язык. Не нужно делать резких движений, сильно нажимать на щетку. Если вы сделаете несколько очень плавных движений от основания к кончику языка, это будет приятнее и эффективнее, отметил врач.

Далее нужно почистить ершиком межзубные промежутки. Ершик хорошо помогает даже тем, кто страдает парадонтитом и не может использовать зубную нить.

В заключение нужно промыть и одновременно помассировать зубы и десны ирригатором.

— Использовать ирригатор очень важно, он помогает очистить межзубные промежутки, ухаживает за деснами и языком. К каждому ирригатору прилагается инструкция, которая поможет разобраться в насадках и выбрать наиболее подходящую, — добавил стоматолог.

По его мнению, многое зависит от пасты и щетки. При этом Минко рекомендует использовать электрическую зубную щетку. Она не только может «захватить» все участки зуба, но и экономит время.

— При выборе зубной пасты смотрите на индекс абразивности (RDA), он есть на любой упаковке. Чем ниже этот индекс, тем лучше. Выбирайте пасту, которая укрепляет зубы, — добавил врач.