5 продуктов, которые повышают иммунитет

Чтобы сохранить здоровье в сезон простуд и укрепить иммунитет, важно правильно питаться. Вместе с нутрициологом Ксенией Чёрной рассмотрим, какие продукты стоит добавить в рацион в зимнее время, чтобы усилить организм.

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Прежде всего, в рацион стоит добавить пищу, богатую антиоксидантами, витаминами, минералами и аминокислотами. Эти вещества необходимы для многих иммунных реакций, которые защищают организм от инфекций. Антиоксиданты также помогают в борьбе с окислением и воспалительными процессами.

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Укреплению организма способствуют продукты, которые снижают хроническое воспаление и вирусную нагрузку. Дело в том, что из-за воспаления в организме иммунная система находится в постоянном напряжении ― защитные клетки не успевают своевременно восстанавливаться и вырабатываются в недостаточном количестве. Таким образом, происходит сбой всех иммунных реакций, а силы и ресурсы организма истощаются. В перспективе это может стать причиной аутоиммунных заболеваний и новообразований.

Хроническое воспаление может долгое время поддерживаться после бактериальных или вирусных инфекций (особенно Covid-19). При этом активизируются вирусы, которые до этого существовали в спящем состоянии. Например, вирус герпеса, цитомегаловируса, Эпштейн Барра и другие.

Какие продукты помогут усилить защиту организма?

1. Куркума

Исследования подтверждают, что эта специя обладает противовоспалительным и антиоксидантным свойством, а также является природным антибиотиком. Однако действие куркумы намного шире ― она влияет на огромное количество процессов в организме. Например, помимо защиты, она улучшает работу мозга, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и развития рака. Ее даже используют в профилактике болезни Альцгеймера, при артрите, в борьбе с депрессией и в качестве средства от преждевременного старения.

Такой эффект обусловлен богатым химическим составом куркумы. Она содержит эфирные масла, витамины С, К, Е и витамины группы В, железо, фосфор, йод, цинк, селен, кальций и некоторые другие микроэлементы. Благодаря этому куркумин входит в нутрицевтические протоколы по лечению Covid-19 и протоколы для восстановления крови.

2. Листовая зелень

Абсолютно в любой зелени содержится большое количество витаминов и минералов, поэтому она должна присутствовать в рационе ежедневно. Особенно стоит обратить внимание на петрушку, кинзу, сельдерей, базилик и шпинат, которые богаты витаминами С, А, Е, а также цинком, очень важным элементом для укрепления иммунитета.

Зелень способствует выведению шлаков и токсинов из организма, обладает мочегонным и желчевыводящим эффектом. Это способствует эффективному очищению организма и увеличивает его защитные ресурсы.

3. Ягоды

Они богаты питательными веществами, которые поддерживают иммунитет, повышают тонус организма и воздействуют на общее состояние здоровья. Ценные вещества в шкурке ягод (биофлавоноиды и полифенолы) особенно полезны для периода восстановления. Они активно проявляют антиоксидантные свойства, благодаря чему помогают предотвратить повреждение клеток свободными радикалами и уменьшить воспаление.

4. Шиповник

Его плоды являются богатым источником витамина С, поэтому хорошо помогают в восстановлении при ОРВИ, простуде и гриппе. Шиповник оказывает подавляющее действие на развитие болезнетворных бактерий и вирусов, а благодаря каротиноидам и полифенолам в составе снижает уровень хронического воспаления, поддерживают защитные функции организма.

5. Вода и напитки

Количество воды в организме зависит от возраста и состава тела, а также от соотношения массы мышечной и жировой ткани. При простудах особенно важно поддерживать ее оптимальный баланс в организме. Ведь когда нет достаточного объёма воды, нарушается консистенция жидких сред ― крови, лимфы, тканевой жидкости, желчи. Они не могут полноценно выполнять свои функции, в том числе защитные.

Недостаточное потребление воды может проявляться такими симптомами как сухость во рту и сухая кожа, нерегулярный стул, отёки, боли в суставах и головные боли, неприятный запах пота.

Средняя суточная потребность в жидкости рассчитывается по формуле: минимум 30 мл на 1 кг идеального веса. Из них не меньше 70% должна составлять чистая питьевая вода. Остальные 30% ― в составе других продуктов и жидкостей.

Один из интересных напитков, который можно рассмотреть для укрепления организма зимой, ― золотое молоко. Оно помогает взбодриться и побороть простуду, что связано с его ингредиентами.

Для приготовления нужно взять:

2 стакана орехового молока (например, кокосового или миндального)

1 ст.л куркумы

1 ч.л порошка имбиря

½ ч.л ванили

-¼ ч.л корицы и черного перца

1 ст.л топлёного масла

Нужно подогреть молоко, добавить остальные ингредиенты и мешать до однородности, пока смесь не станет горячей. Затем взбить в блендере, перелить в кружку и посыпать корицей.