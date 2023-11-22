Назван популярный завтрак, который убивает здоровье и молодость

Названо популярное блюдо для завтрака, которое убивает здоровье и молодость
Жареный бекон — одно из самых популярных блюд для завтрака. Особенно в Англии. Однако на самом деле есть его по утрам (да и в любое другое время) — очень и очень плохая идея. Железобетонные аргументы в пользу решительного отказа от этого блюда приводит доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.
«Жареный бекон — бомба по содержанию конечных продуктов гликирования (КПГ), которые наносят мощный удар по нашей молодости и здоровью. Вот представьте, нормальный человек может в сутки переработать около 15 тысяч единиц КПГ. А в 100 г жареного бекона таких единиц 97 тысяч», — объясняет эксперт в своем Telegram-канале.
Как мы поняли, врач рекомендует напрочь забыть о существовании жареного бекона.
«Я вообще не понимаю, как это блюдо может быть в меню современного человека», — призналась Зухра Павлова.