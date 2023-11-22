Назван популярный завтрак, который убивает здоровье и молодость

Жареный бекон — одно из самых популярных блюд для завтрака. Особенно в Англии. Однако на самом деле есть его по утрам (да и в любое другое время) — очень и очень плохая идея. Железобетонные аргументы в пользу решительного отказа от этого блюда приводит доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.