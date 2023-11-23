Врач перечислила самые полезные фрукты

Самый полезный фрукт — это гуава. В ней содержится большое количество витамина С, калия, магния, фермента бромелайн, а также антиоксидантов. Об этом рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Екатерина Курбатова.

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Также наибольшую пользу организму принесут киви, в котором содержится много витамина С, и ананас, содержащий калий, марганец, магний. Стоит чаще покупать яблоки, они богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Курбатова добавила, что пользу принесет грейпфрут благодаря содержанию витамина С и калия.

Эксперт добавила, что выбор конкретного фрукта может зависеть от индивидуальных предпочтений и потребностей организма.