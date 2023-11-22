Малышева рассказала, чем полезны тыквенные семечки

Употребление тыквенных семечек положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

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По ее словам, это обусловлено наличием аргинина в их составе. Данное вещество не синтезируется в организме человека, однако оно имеет крайне важное значение для поддержания работы сосудов. В частности, способствует их расширению и повышению эластичности.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что аргинин — это аминокислота. Попадая в организм, аргинин преобразовывается в оксид азота, который способствует расширению сосудов и улучшению кровоснабжения. Кроме того, из аргинина синтезируется фибрин, необходимый организму для заживления ран. Наиболее богатым аргинином продуктом являются тыквенные семечки, однако найти это вещество можно и в другой еде.