Самойлова показала, как изменилась ее фигура за 3 недели без спорта

За последние несколько недель семейный контент в личном блоге Оксаны Самойловой отошел на второй план. Инстадива вовсю готовит запуск марафона, а потому подписчикам, даже тем, кто худеть не собирается, пришлось смотреть сотни сторис с самолюбованием звезды.

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Уверены, удовольствие они получили: ну какая еще четырежды мама может похвастаться такой фигурой?

Оксана не скрывает, что ее формы — результат упорных трудов. А накануне она решила доказать это необычным способом.

Три недели блогерша игнорировала любые физические упражнения — даже, говорит, по лестнице старалась не ходить.

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«Смотрите, просто стою. По-моему, очевидно, что у меня нет имплантов, что ничего не накачано, — указала звезда на свои ягодицы. — А вот я напрягаю мышцы и просто стою».

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