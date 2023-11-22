Какие наушники вредны для слуха

Лор Чернова: внутриканальные наушники больше всех вредят слуху. Они вставляются внутрь слухового канала, из-за чего нарушается процесс очищения слухового прохода от серы. Ещё при высокой громкости такие наушники (их ещё называют затычками) могут повредить слух. Самым же безопасным вариантом считаются накладные наушники.

Какие наушники вредны для слуха
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Подробнее о том, как слушать музыку без вреда для здоровья, рассказала оториноларинголог клиники «Мой медицинский центр» Алина Чернова.

Вред наушников

По словам Черновой, 93% взрослых людей в возрасте от 16 до 54 лет каждый день используют наушники. Люди слушают музыку, подкасты, аудиокниги и мало задумываются о вреде аксессуара. А ведь наушники могут плохо влиять на слух.

Особенно вредны внутриканальные наушники и наушники-вкладыши (как у Apple).

«При постоянном ношении "вкладышей" и внутриканальных наушников нарушается процесс естественного очищения слухового прохода от серы, из-за чего имеется серная пробка», — объяснила лор.

Ещё такой тип наушников при громком прослушивании может повредить клетки внутреннего уха. Это чревато ухудшением слуха, которое в некоторых случаях необратимо, предупредила врач.

Какая громкость не вредна

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть стандарты безопасной громкости звука:

  • для взрослых — до 80 децибел в течение 40 часов в неделю,
  • для детей — до 75 децибел в течение 40 часов в неделю.

Как отметила врач, иногда, когда вокруг шум, мы на автомате увеличиваем громкость до опасных значений. Но есть специальные программы и приложения, помогающие контролировать уровень шума и длительность его воздействия.

«Рекомендация для родителей: вы можете установить ограничитель на гаджете ребёнка для прослушивания музыки в наушниках и сохранить настройки с помощью нажатия кнопки», — добавила Чернова.

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