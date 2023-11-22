6 привычек чистюль, которые только вредят здоровью

Именно гигиена когда-то позволила людям не погибнуть от инфекций и других болячек, поэтому люди и сейчас регулярно моют руки, тело и поддерживают опрятный внешний вид в целом.

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Но некоторые привычки чистюль — это уже чересчур: можно лишь навредить себе.

О таких неполезных гигиенических процедурах рассказала врач — косметолог-дерматолог, замглавврача в «СМ-Косметологии» Ольга Андриянова.

Вредные привычки

По словам эксперта, нас с детства приучают следить за собой — и это правильно, но некоторые привычки «со знаком плюс» лишь кажутся таковыми.

Вот они:

1. Чистить зубы после еды

Если люди, которые чистят зубы только с утра и вечером, но ещё и после каждого приёма пищи. Это излишне, говорит Андриянова. Можно лишь травмировать эмаль и дёсны, лучше воспользоваться специальным ополаскивателем для полости рта.

2. Очищать кожу и скрабом, и мочалкой

Некоторые в попытках получить гладкую и нежную кожу могут переусердствовать. Например, взять сразу и скраб, и пилинг и потереть кожу мочалкой. А кто-то ещё, например, и с веником потом в баню сходить может. Такие сочетания несут высокие риски травмировать или пересушить кожу, заработать прыщи или дерматит.

3. Сидеть в горячей ванне для «раскрытия пор»

Опять же для очищения кожи многие любят сидеть и греться в горячей ванне. Но такие процедуры могут привести к синякам и петехиям (точечная сыпь) или пересушить кожу.

4. Применять обычный дезодорант для интимных мест

Для нежных зон нужен особенный дезодорант. Если же использовать обычный, то вместо предотвращения потливости можно заработать аллергию или дисбактериоз.

5. Мыть голову каждый день

Частое мытьё головы может пересушить кожу и привести к перхоти. Если ситуация не критичная, то лучше воспользоваться сухим шампунем или сделать причёску, которая скроет жирные волосы.

6. Регулярные спринцевания для интимной гигиены

Если увлечься такими средствами, то можно нарушить микрофлору и уровень pH.

Правила интимной гигиены

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