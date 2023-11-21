Почему так важно носить сменную обувь на работе и как правильно ее подобрать
Здоровые ноги – залог хорошей осанки и отсутствия проблем с позвоночником. Работая в офисе, сотрудники проводят на ногах большое количество времени. От качества и типа обуви зависит, насколько уставшим человек будет в конце рабочего дня.
Чтобы снизить нагрузку на стопы, некоторые предпочитают переобуваться на рабочем месте, и это правильное решение. “Рамблер” пообщался с терапевтом Анной Симбирцевой, чтобы узнать, почему так важно иметь сменную обувь и какой она должна быть.
Почему важно иметь сменную обувь на работе
Иметь сменку на работе и переобуваться важно по нескольким причинам.
Во-первых, в теплой зимней обуви ноги будут потеть. А это не только запах, но и влажность. Это в разы увеличивает риск грибковых заболеваний стоп.
Смена обуви способствует тому, что она высыхает изнутри (да, ноги потеют в обуви, даже если вы этого не ощущаете). Это полезно как для стоп, так и для самой обуви, она будет служить дольше.
А еще подошва обуви грязная. Были исследования, которые доказали наличие огромного количества потенциально опасных бактерий: количество e.coli (они указывают на контакт с фекалиями на улице) на подошве уличной обуви в 150 раз выше, чем на подошве обуви, используемой в помещении. А найденная в другом исследовании Clostridium difficile является серьезной проблемой и может вызывать инфекции, резистентные ко многим антибиотикам.
Зимой в помещении уличная обувь оставляет много воды и грязи. Это травмоопасно, негигиенично, да еще и портит ремонт и просто внешний вид помещения, а с ним и влияет на психологическую устойчивость. Грязь в офисе может быть одной из капель в бокале выгорания.
Как сказывается на здоровье длительное ношение зимней уличной обуви в помещении
Длительное ношение зимней уличной обуви в помещении сказывается на здоровье риском грибковых инфекций, а также возможной усталостью или даже деформацией стоп. Ведь обувь, которую мы носим большую часть времени, должна быть удобной.
Жесткая толстая подошва, а часто и высокая шнуровка зимней обуви значительно сковывают движения стопы и голеностопного сустава. Кто-то даже может жаловаться на онемение пальцев – это может быть из-за ухудшения их кровоснабжения в тесной обуви.
Какую обувь полезно носить на работе на замену уличной
Сменная обувь должна быть в первую очередь удобной и подходить для того вида деятельности, которым вы занимаетесь.
Она не должна быть скользкой, давить или натирать. А еще она должна вам нравиться. Психологи говорят о том, что простая смена обуви с уличной на рабочую способна подарить рабочий настрой и даже повысить эффективность. А снятие обуви в обеденный перерыв и разминка пальцев довольно приятны и могут повысить стрессоустойчивость.