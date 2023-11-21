Почему так важно носить сменную обувь на работе и как правильно ее подобрать

Здоровые ноги – залог хорошей осанки и отсутствия проблем с позвоночником. Работая в офисе, сотрудники проводят на ногах большое количество времени. От качества и типа обуви зависит, насколько уставшим человек будет в конце рабочего дня.

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Чтобы снизить нагрузку на стопы, некоторые предпочитают переобуваться на рабочем месте, и это правильное решение. “Рамблер” пообщался с терапевтом Анной Симбирцевой, чтобы узнать, почему так важно иметь сменную обувь и какой она должна быть.

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Почему важно иметь сменную обувь на работе

Иметь сменку на работе и переобуваться важно по нескольким причинам.

Во-первых, в теплой зимней обуви ноги будут потеть. А это не только запах, но и влажность. Это в разы увеличивает риск грибковых заболеваний стоп. Симбирцева Анна Сергеевна Врач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Смена обуви способствует тому, что она высыхает изнутри (да, ноги потеют в обуви, даже если вы этого не ощущаете). Это полезно как для стоп, так и для самой обуви, она будет служить дольше.

А еще подошва обуви грязная. Были исследования, которые доказали наличие огромного количества потенциально опасных бактерий: количество e.coli (они указывают на контакт с фекалиями на улице) на подошве уличной обуви в 150 раз выше, чем на подошве обуви, используемой в помещении. А найденная в другом исследовании Clostridium difficile является серьезной проблемой и может вызывать инфекции, резистентные ко многим антибиотикам. Симбирцева Анна Сергеевна Врач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Зимой в помещении уличная обувь оставляет много воды и грязи. Это травмоопасно, негигиенично, да еще и портит ремонт и просто внешний вид помещения, а с ним и влияет на психологическую устойчивость. Грязь в офисе может быть одной из капель в бокале выгорания.

Как сказывается на здоровье длительное ношение зимней уличной обуви в помещении

Длительное ношение зимней уличной обуви в помещении сказывается на здоровье риском грибковых инфекций, а также возможной усталостью или даже деформацией стоп. Ведь обувь, которую мы носим большую часть времени, должна быть удобной.

Жесткая толстая подошва, а часто и высокая шнуровка зимней обуви значительно сковывают движения стопы и голеностопного сустава. Кто-то даже может жаловаться на онемение пальцев – это может быть из-за ухудшения их кровоснабжения в тесной обуви. Симбирцева Анна Сергеевна Врач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Какую обувь полезно носить на работе на замену уличной

Сменная обувь должна быть в первую очередь удобной и подходить для того вида деятельности, которым вы занимаетесь.