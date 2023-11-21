Пассивное курение: вред и риски для организма

Пагубная привычка вредит не только самому курильщику, но и всем, кто находится рядом с ним.

© Чемпионат.com

Ирина Терещенко, медицинский директор «ЛабКвест», кандидат мед. наук, врач клинической лабораторной диагностики: «Табачный дым и связанная с ним привычка – курение – самая очевидная причина, приносящая вред организму, но не теряющая своей актуальности».

Видео дня

Чем вредно курение

Большинство начинает курить в возрасте, когда не осознается пагубное действие табака, а резервы организма ещё большие.

По данным ВОЗ, курение является основной причиной преждевременной смерти — ежегодно от болезней, связанных с употреблением табака, умирает более 8 млн человек — а также причиной развития большинства хронических неинфекционных заболеваний.

Для тех, кто начинает регулярно курить в подростковом возрасте, риск умереть от употребления табака возрастает до 50%. Смерть наступает в среднем возрасте, что соответствует 22 годам потерянной продолжительности жизни.

Курение обуславливает 90% случаев развития рака лёгких. С учётом сопутствующих изменений, таких как хронические бронхиты, ранние рентгенологические изменения могут быть пропущены, что приводит к диагностике опухоли на поздних стадиях.

В клинических протоколах для обследования и ведения пациентов с раком лёгких всегда учитывается статус курения – от этого будет зависеть объëм обследования ткани опухоли, прогноз её агрессивности и выбор терапии.

Канцерогенные свойства дыма распространяются и на такие органы, взаимодействующие с ним, как гортань, пищевод, горло, язык, ротовая полость. Рак данных локализаций очень агрессивный: при лечении применяют калечащие и меняющие внешность операции.

Статус курения учитывается и при оценке сердечно-сосудистых рисков – чем больше стаж, тем выше группа риска по развитию грозных сердечно-сосудистых осложнений, тромбозов. При этом внезапный отказ от курения может снизить группу риска, но уже несущественно.

Сам никотин и окись углерода, содержащиеся в табачном дыме, повреждают эндотелий – внутреннюю стенку сосудов – нарушается ток крови, повышается уровень холестерина, а эти факторы вместе способствуют формированию атеросклеротической бляшки. Соответственно, возрастает риск развития инсульта.

Для хронического курения характерны более активные реакции, связанные с адреналином и норадреналином, и более быстрая реакция сосудов – инфаркт миокарда, связанный с вызванным курением спазмом сосудов, даёт меньше времени на возможность проведения реанимации.

Реакция сосудов на курение провоцирует развитие артериальной гипертензии, причём реакция сосудов под действием дыма становится более быстрой, что повышает риск развития инсульта и его последствий.

Почему пассивное курение не менее опасно

Пагубная привычка подвергает опасности и жизнь окружающих курильщика людей – пассивное курение повышает риск развития ишемической болезни сердца в пять раз, также увеличивается риск заболеть раком лёгких. Ведь в табачном дыме обнаруживают не только никотин и смолы, но и около 76 металлов, в том числе никель, медь, цинк, кадмий, ртуть, хром, свинец.

Пассивное курение – частая причина развития астмы у детей, и если вредная привычка родителей не прекращается, то у ребёнка возникают сложности с умственным и физическим развитием.

Табачный дым нарушает работу органов пищеварения, моторику желудочно-кишечного тракта, а также увеличивает риск язвенных поражений слизистой желудка.

Воздействие на кожу продуктов горения сказывается на защитных свойствах эпидермиса и коллагена и приводит к преждевременному старению. Кроме того, курение сводит на нет эффект большинства косметологических процедур.

Табачный дым отрицательно воздействует на нервную систему, вводя человека в хроническое кислородное голодание, от которого страдают нервные клетки, прежде всего коры головного мозга. Постоянный спазм сосудов лишает их кислорода, питательных веществ и не даёт удалиться токсическим продуктам.