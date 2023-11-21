Как женщине пережить климакс без гормональной терапии

Менопауза до сих пор остается темой, окруженной мифами, страхами и неопределенностью, часто остается необсуждаемой. Доктор Екатерина Драгунова, гинеколог из сети клиник «Семейная», поделилась с «Вечерней Москвой», как пережить климакс, стоит ли его лечить и и каким образом помогает терапия.

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В период менопаузы в организме женщины происходит постепенное снижение основных половых гормонов, включая эстрогены и прогестерон. Это приводит к отсутствию овуляции, снижению овариального резерва и другим изменениям, характерным для данного периода.

Существует более 30 различных симптомов, связанных с менопаузой, включая приливы, изменения в сердечном ритме, боли, проблемы с сном и изменения в весе. Женщины часто обращаются за помощью к разным специалистам, таким как кардиологи, неврологи и эндокринологи, прежде чем обратиться к гинекологу.

Средний возраст начала менопаузы – около 51 года, и симптомы могут начаться за 10 лет до последней менструации, оказывая негативное воздействие на качество жизни. Исследования показывают, что симптомы менопаузы могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и потерей минеральной плотности костной ткани.

Гормональная терапия, включая заместительную гормональную терапию, может быть первой линией лечения для пациенток без противопоказаний. Существуют также негормональные альтернативы и изменения в образе жизни, такие как физическая активность и медитация, которые могут помочь уменьшить симптомы менопаузы, отмечает Драгунова.