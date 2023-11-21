Невролог Шиндряева рассказала о способах сохранения памяти после 50 лет

Память начинает снижаться в среднем после пятидесяти лет. Доктор медицинских наук, невролог Наталья Шиндряева объяснила, что чаще всего проблемы начинаются в связи с возрастными особенностями мозга. Также на память влияют такие хронические заболевания, как атеросклероз, гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

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Невролог напомнила, что память делится на краткосрочную и долгосрочную. Кратковременная память наиболее уязвима.

Для сохранения памяти Наталья Шиндряева посоветовала контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и липопротеидов низкой плотности. Также важно поддерживать физическую активность — благодаря движению повышается уровень глутаминовой и гамма-аминомасляной кислот в мозге. Эти кислоты необходимы для настроения и многих процессов умственной деятельности.

Необходимо помнить про полноценный сон, так как сон повышает пластичность мозга. Что касается питания, то нужно ввести в рацион больше клетчатки и белка, снизить количество простых углеводов.

— А еще не нужно отказываться от познания нового: в этом помогут книги, выставки и разные обучения, — отметила врач в комментарии изданию «Вести Подмосковья».