Врач перечислила причины раннего облысения мужчин и женщин

С феном и утюжком все ясно, но не только их, по мнению врача и по совместительству блогера Наталии Зубаревой, можно назвать «убийцами волос».

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На личном YouTube-канале она рассказала, что один из главных врагов густоты и здоровья волос — стресс. Он пагубно влияет на волосяные фолликулы. На втором месте — дефицит витаминов, минералов, белка, омега-3. Также важно правильно ухаживать за волосами.