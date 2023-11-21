Эксперт рассказала, кому нельзя есть кетчуп и майонез

Кетчуп и майонез вредны людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом, предупредила гастроэнтеролог, диетолог Гузель Евстигнеева. В беседе с изданием «Москва 24» онапредостерегла некоторых россиян от употребления в пищу этих продуктов.

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Врач отметила, что кетчуп и майонез можно есть в меру. Однако их не должно быть в рационе людей с инсулинорезистентностью, которая сопровождает сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром и некоторые другие заболевания.

По словам Евстигнеевой главное правило диабетиков — питаться правильно и в меру. Кетчуп же и майонез являются стимуляторами вкуса, усиливающими аппетит, объяснила диетолог.