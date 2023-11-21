10 лучших овощей и фруктов для защиты от зимних болезней

Саманта Гринер, эксперт по здоровью из компании Simply Supplements, назвала лучшие овощи и фрукты, которые нужно есть в холода.

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Апельсины. Они богаты витамином С, фолиевой кислотой, кальцием и магнием.

Помидоры. Благодаря им вы получите калий, фолиевую кислоту, витамин С.

Брокколи. Лучший способ получить из этой капусты витамин С - есть её в сыром виде или приготовить на пару.

Перец. Он содержит много витаминов Е, К, клетчатки.

Клубника. Благодаря ей вы увеличите количество витамина С в рационе.

Капуста. Она богата витаминами С, Е, которые помогают укрепить иммунную систему.

Брюссельская капуста. Этот продукт считается отличным источником витаминов С и К.

Картофель. Из него вы получите клетчатку, витамины С, В6, калий.

Чёрная смородина. Эти ягоды полны витамина С.

Киви. Он обеспечит организм клетчаткой и витаминами С, К.