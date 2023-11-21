Что будет, если хотя бы раз не позавтракать

Завтрак, обед и ужин. Что из-этого самое главное? Многие диетологи ставят на первое место именно завтрак. Утренний приём пищи запускает в организме важные обменные процессы, даёт энергию и помогает контролировать аппетит в течение дня. Стоит хотя бы раз не позавтракать, и последствия этого ощущаются весь день.

© Unsplash

О сути завтрака «Секрету фирмы» рассказала диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Оксана Панова.

Видео дня

В чём суть завтрака

Заряд энергии и польза для мозга

Ночью организм не получает никаких питательных веществ, но при этом продолжает активно работать: восстанавливается после трудового дня, обновляется на клеточном уровне, растёт. Завтрак помогает восполнить должный уровень энергии и придаёт человеку силы. Без утреннего приёма пищи организму приходится черпать энергию из собственных «стратегических запасов», что рано или поздно приводит к его истощению. Есть исследования, которые доказывают положительное влияние завтрака на работу мозга. Утренний заряд энергии позволяет дольше сохранять концентрацию, быстрее обрабатывать и запоминать новую информацию. Именно поэтому завтрак особенно вредно пропускать детям и тем, чья работа связана с умственным трудом.

Нормальный обмен веществ

Завтрак запускает в организме процесс обмена веществ и задаёт определённый темп метаболизму на весь оставшийся день. Пропуск утренней трапезы замедляет метаболизм и затрудняет нормальное усвоение пищи, которую человек будет есть во время обеда и ужина.

Защита от ожирения

Завтрак даёт продолжительное чувство сытости и снижает риски переедания. Но не каждый завтрак даст такой эффект.

Вот что точно надолго вас не насытит:

каши быстрого приготовления;

готовые сухие завтраки;

булочки, круассаны.

Уже через пару часов после этих блюд вам снова захочется есть. Лучше сварить кашу из полноценной крупы, съесть кусочек цельнозернового хлеба с рыбой, зеленью или яйцом, приготовить яичницу или омлет с овощами. Такой завтрак точно поможет продержаться до обеда без бесконечной череды перекусов. Недополученные за завтраком калории так или иначе переносятся на обед и ужин.

Человек в этом случае руководствуется примерно такой логикой: раз уж утром я ничего не ел, то к вечеру можно себя как следует побаловать. Вот только ко второй половине дня метаболизм и работа пищеварительной системы постепенно замедляются. Из-за этого в жировую ткань уходит больший процент полученных с пищей питательных веществ.

Что будет, если пропускать завтрак

Даже после разового пропуска завтрака человек может столкнуться со следующими последствиями:

сильное чувство усталости;

проблемы с концентрацией внимания;

приступы раздражительности.

Отказ от утреннего приёма пищи в течение недели способен стать большим стрессом для организма и серьёзно снизить работоспособность. Если постоянно пропускать завтраки, обмен веществ нарушится. Образуется дефицит важных питательных веществ, человек начнёт набирать лишний вес.