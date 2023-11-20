Тренер назвала способ накачать шесть кубиков пресса дома

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ накачать шесть кубиков пресса дома. Ее слова приводит Men Today.

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Для начала тренер посоветовала делать скручивания, для чего нужно лечь на спину, руки убрать за голову, поднять туловище, напрягая пресс, а затем коснуться локтями коленей. Следующим упражнением стали ножницы, при котором нужно лечь на спину, вытянуть руки вдоль туловища, приподнять голову и ноги от пола, а затем выполнить махи, имитируя движение ножниц.

Далее Ротач назвала упражнение V-маятник, при котором нужно сесть, слегка отклонившись назад, поднять ноги и напрячь пресс, затем начать делать махи ногами, удерживая корпус в таком положении. Последним упражнением стал русский твист, при котором нужно сесть на пол, слегка отклонившись назад, а ноги согнуть в коленях, затем нужно повернуться вправо. Далее необходимо повторить движение на другую сторону.