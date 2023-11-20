Эксперт назвал способы подготовить организм к зиме

Для подготовки организма к зиме рекомендуется пройти медицинское обследование и сдать несколько видов анализов, сказал онкохирург Антон Иванов. Врач назвал способы снижения риска заражения ОРВИ, развития сезонной аллергии и других заболеваний.

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Осенне-зимнее обследование организма начинается с общего анализа крови. Этот анализ позволяет оценить состояние кровообращения, иммунитета и общего здоровья, определяя уровень эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина.

Также важно провести общий анализ мочи, чтобы оценить работу почек и мочевыводящих путей, выявить наличие белка, глюкозы, крови и других веществ, а также обнаружить воспаления. Биохимический анализ крови позволяет оценить работу внутренних органов, выявить воспаление и другие нарушения.

Проверка работы щитовидной железы также необходима. Регулярное сдача анализов на гормоны щитовидной железы помогает выявить нарушения, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Важно учитывать, что осенью и зимой может снижаться уровень витамина D из-за ограниченной солнечной активности. Недостаток этого витамина может негативно сказаться на здоровье и увеличить риск развития различных заболеваний.

Также рекомендуется проверить уровень витаминов группы В, включая B12 и B9, которые играют важную роль в синтезе энергии и работе нервной и сердечно-сосудистой систем.

Осенью часто обостряется аллергия. Проведение аллерготестов позволяет определить вызывающие симптомы аллергены и принять меры, чтобы предотвратить прогрессирование заболевания.