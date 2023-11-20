Как терять полкилограмма в неделю без тренировок
Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог журнала Garage Gym Reviews, рассказала, как можно похудеть на полкилограмма всего за неделю без изнурительных физических упражнений.
Следите за тем, что едите. Полезно вести дневник питания или записывать всё в специальном мобильном приложении. Это поможет вам потреблять определённое количество калорий и отслеживать свои привычки в еде.
Определите в своём рационе высококалорийные продукты. Постарайтесь исключить из своей диеты высококалорийную пищу, которая не имеет питательной ценности. Например, чипсы, газировку.
Не перекусывайте. Вместо этого тщательно выбирайте блюда для основных приёмов пищи. А если вам всё-таки захочется чем-то перекусить, то возьмите овощи, фрукты или орехи.
Ешьте больше некрахмалистых овощей. Это листовая зелень, спаржа, артишоки. В них мало калорий, зато много клетчатки и питательных веществ.
Хорошо спите. По данным Национального института здоровья, недостаток сна может привести к увеличению веса. Объясняется это тем, что в этом случае нарушается обмен веществ и усиливается тяга к вредной пище.
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