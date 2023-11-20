Эндокринолог рассказала о вреде интервального голодания

«Дело в том, что любой период голодания замедляет сокращение стенок желчного пузыря и приводит к застою желчи. А для того, чтобы желчный пузырь сокращался, нам нужна пища. Если она не поступает в организм и интервал голодания длинный, желчный пузырь не будет работать. В этом случае у людей с предрасположенностью к образованию камней в желчном пузыре или с так называемым «ленивым желчным пузырем» развитие желчно-каменной болезни может прогрессировать», – объяснила специалист.