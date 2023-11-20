Эндокринолог предупредила об опасности интервального голодания

Неправильное соблюдение интервального голодания может спровоцировать желчнокаменную болезнь. Об этом "Газете.ру" рассказала эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия.

Эндокринолог предупредила об опасности интервального голодания
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"Дело в том, что любой период голодания замедляет сокращение стенок желчного пузыря и приводит к застою желчи. А для того, чтобы желчный пузырь сокращался, нам нужна пища. Если она не поступает в организм и интервал голодания длинный, желчный пузырь не будет работать", – пояснила специалист.

При соблюдении интервального голодания людьми, имеющими предрасположенность к образованию камней в желчном пузыре, развитие желчнокаменной болезни может прогрессировать. К ухудшению состояния также может привести недостаточно разнообразное питание. Соблюдая этот вид диеты, необходимо учесть в рационе важные питательные элементы, в том числе витамины, белок и микроэлементы.

Перед началом диеты врач рекомендовала сдать биохимический анализ крови на витамины и белок. Она также посоветовала постепенно увеличивать интервалы голодания, чтобы не создавать стресс для организма.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала употреблять мясо с овощами для ускорения обмена веществ. Белок в сочетании с растительными волокнами, растворяясь в организме, поможет быстрее сбросить вес, отметила она.