Малышева объяснила, чем полезна чурчхела и как ее правильно есть

Популярное в России лакомство чурхчела может помочь снизить риск развития катаракты, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале . По ее словам, этот продукт содержит в себе витамин Е, предотвращающий помутнение хрусталика глаза, а также кремний, полезный для костей. Однако есть чурхчелу нужно в меру.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что чурчхела состоит из орехов, виноградного сока, а также небольшого количества крахмала. Орехи содержат в себе витамин Е — антиоксидант, способствующий профилактике катаракты. Также в чурхчеле содержится кремний. По словам кардиолога Германа Гандельмана, нехватка этого минерала в организме делает кости более ломкими. В свою очередь иммунолог Андрей Продеус отмечает, что есть чурхелу нужно в меру, так как она обладает и вредными свойствами.