Гастроэнтеролог рассказал, так ли важно пить теплую воду с утра

Пациентам с проблемами ЖКТ рекомендуется по утрам натощак пить воду. О пользе этой привычки рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков в своём телеграм-канале .

«Когда человек спит, его тело и кожа испаряют большое количество воды, поэтому, просыпаясь утром, мы находимся в состоянии дефицита воды в организме. В таком случае сердцу приходится перекачивать более густую кровь, поэтому я советую выпивать с утра 500 мл тёплой воды, чтобы разжижить кровь и снять нагрузку с сердечной мыщцы», — рассказал врач.

Жидкость способствует снятию спазма жёлчных протоков, а также стимулирует выработку жёлчи и пищеварительных соков в желудке. Однако такая привычка подходит не всем. Например, людям, страдающим от проблем с почками, гипертонии или жёлчекаменной болезни, вода натощак может навредить. Лучше предварительно проконсультироваться у врача.