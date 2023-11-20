Что произойдет с организмом, если есть йогурт каждый день

Йогурт богат необходимыми организму питательными веществами: белками, витаминами, кальцием, пробиотическими бактериями. Эксперты рассказали, почему этот кисломолочный продукт нужно есть каждый день.

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Усилитель иммунной системы. Пробиотические бактерии в йогурте производят молочную кислоту, которая является ядом для вредных микробов. Продукт улучшает устойчивость кишечника и, как следствие, укрепляет иммунитет.

Противовоспалительное действие. Пробиотические молочнокислые бактерии оказывают противовоспалительное и заживляющее действие, в частности, благодаря высокому содержанию витаминов B5 и B12.

Укрепляет сердце. Исследование Оксфордского университета, проведённое в 2018 году, показало, что ежедневное употребление йогурта может снизить риск сердечного приступа: примерно на 20% у мужчин и на 30% у женщин. Дело в том, что молочнокислые бактерии связывают и избыток соли, содержащейся в пище, что нормализует артериальное давление.