Правда ли, что напиток из цикория полезен для здоровья

В соцсетях и мессенджерах утверждают…

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…что регулярное употребление цикория помогает снизить холестерин и уровень сахара в крови, избавиться от подагры и повышенного артериального давления, а также вылечить множество других заболеваний.

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А что на самом деле?

Цикорий (Cichorium intybus) — многолетнее травянистое растение с голубыми цветами, из корней которого и производят порошок для приготовления напитка. Тот, как правило, получается темным и имеет слегка горьковатый вкус. Но в целом цвет и вкус напитка зависят от степени обжарки корня. Цикорий в основном известен как альтернатива кофе, также его используют в кулинарии и народной медицине.

В Роскачестве отмечают, что при производстве порошка из корня цикория тот не проходит химическую обработку, а потому сохраняет в составе инулин (пребиотик, помогающий создать благоприятную микрофлору в кишечнике), витамины группы B, каротин, органические кислоты и другие макроэлементы. Поэтому напиток из цикория действительно может благотворно влиять на микрофлору кишечника, сердечно-сосудистую и нервную систему. Также он обладает желчегонным, противомикробным и противовоспалительным свойствами. Кроме того, напиток из цикория в отличие от кофе не повышает артериальное давление, так как не содержит кофеина.

Но, несмотря на все это, остаются и спорные моменты. Так, врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов акцентирует внимание на том, что цикорий содержит большое количество клетчатки, что далеко не всегда хорошо сказывается на работе кишечника, поскольку ее избыток ведет к повышенному газообразованию, спазмам и болям. Кроме того, желчегонный эффект, который оказывает цикорий, нельзя назвать полезным для людей с желчнокаменной болезнью, добавляет он. В целом "цикорий — это возможная альтернатива кофе для тех, кому он почему-то противопоказан. Но не более того. Никаких чудесных свойств в качественных клинических исследованиях обнаружить не удалось — ни терапевтических, ни профилактических", заключил Водовозов.

При употреблении напитка из цикория, как и с любыми продуктами, необходимо соблюдать меру. Максимальная доза растворимого цикория для взрослого здорового человека, по оценке экспертов Роскачества, 60 г в сутки, что чуть больше трех столовых ложек в день. Тем же, кто страдает желчнокаменной или мочекаменной болезнью, а также сосудистыми заболеваниями, в том числе варикозным расширением вен, не стоит употреблять более 2–2,5 столовой ложки. И с особой осторожностью к цикорию стоит отнестись людям, склонным к аллергическим реакциям.

Что в сухом остатке?