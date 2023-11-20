Врач-эндокринолог назвала самые вредные виды круп

Манная и другие крупы могут быть крайне вредны для здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

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По ее словам, манная крупа представляет собой мелко перемолотую пшеницу и на 70 процентов состоит из крахмала. В связи с этим она способна быстро повышать уровень сахара в крови, побуждая организм вырабатывать инсулин в большом количестве.

Также вредна овсяная крупа быстрого питания: она способна привести как к набору лишнего веса, так и сахарному диабету.

— В ней практически нет питательных для организма веществ, в том числе клетчатки. Из-за такой овсянки можно заболеть диабетом, набрать лишний вес, а также получить проблемы с сердечно-сосудистой системой, — сообщила эксперт.