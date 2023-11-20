Эндокринолог рассказала, как правильно заниматься спортом зимой

Заниматься спортом на свежем воздухе зимой полезно для всего организма. Однако для того, чтобы такая физическая активность не привела к простудным заболеваниям, нужно соблюдать ряд правил.

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Так, по словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, для этого нужно выбрать правильную одежду и обувь, которая не приведет к повышенному потоотделению или не даст замерзнуть. На голове обязательно должна быть шапка, а шею должен закрывать шарф. Что касается обуви, она должна быть с противоскользящей подошвой.

Во время бега, ходьбы или лыжных прогулках на морозе нужно дышать носом, поскольку в противном случае слизистая переохладится, что может стать причиной развития болезни.

Если есть подозрения на недомогание, лучше остаться дома и исключить прогулки в мороз до полного выздоровления, добавила Павлова.