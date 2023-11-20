Врачи развенчивают мифы о гормонах

Если речь идет о гормонах, люди склонны впадать в две крайности. Либо списывать на них буквально все, либо вовсе недооценивать их влияние на организм.

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NEWS.ru при помощи специалистов развеял несколько популярных мифов о гормонах и эндокринной системе в целом.

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Миф #1. Часто причиной лишнего веса является гормональный дисбаланс, а вовсе не избыточное питание

Комментирует научный сотрудник Клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ), врач-эндокринолог Наталья Балашова:

— На самом деле абсолютное большинство людей набирают лишний вес из-за банального переедания. Эндокринные заболевания, которые сами по себе становятся причиной набора лишнего веса, существуют, но они очень редко встречаются. Это патологии, при которых появляется избыток гормонов коры надпочечников.

Доля правды в этом мифе все равно есть. С возрастом так меняется гормональный фон, что становится невозможным переедание без последствий. Грубо говоря: если девушка в 25 лет регулярно передает, у нее может не быть лишнего веса. А у женщины в 50 лет он появится обязательно.

Виновен в этом гормон инсулин. Он участвует в обмене глюкозы и влияет на обмен жиров. С возрастом ухудшается чувствительность организма к этому гормону. Поэтому лишние килограммы задерживаются с большей вероятностью.

Также стоит добавить, что женский организм сам по себе — это система накопления и запаса ресурсов. С возрастом небольшая прибавка в весе сыграет только «в плюс». Небольшой «запас» защитит от многих заболеваний. Но, конечно, ожирение никакой пользы не принесет.

Миф #2. От приема оральных контрацептивов обязательно увеличивается вес и растут усы

Комментирует Наталья Балашова:

— Да, действительно, прием оральных контрацептивов предрасполагает к небольшому набору веса. На фоне этих препаратов создаются определенный гормональный фон, иной баланс эстрогенов и прогестерона. Но если не переедать и поддерживать физическую активность, набора веса не будет.

Что касается роста усов — это крайне редкий побочный эффект. Наоборот: гормональные препараты назначают при избыточном росте волос. Кроме того, грамотно подобранные таблетки могут улучшить состояние кожи и волос. Но назначать препараты должен врач. Самостоятельность в этом вопросе не допускается.

Миф #3. Сахарный диабет бывает у тех, кто ест много сладкого

Комментирует врач-эндокринолог доктор медицинских наук Инна Мисникова:

— Сахарный диабет первого типа — это аутоиммунная патология. Его появление никак не связано с потреблением сладкого и питанием вообще.

Что касается диабета второго типа, тут все неоднозначно. Само по себе злоупотребление конфетами болезнь не провоцирует. Но любовь к сладкому вызывает ожирение. А оно как раз является основным фактором риска диабета второго типа. Особенно опасным является так называемое абдоминальное ожирение (отложение жира в области живота). Его можно заподозрить, если окружность талии превышает определенные объемы. Более 80 см у женщин и более 92 см — у мужчин.

Если говорить о сахарном диабете, многое зависит от наследственности. Один человек больше к нему предрасположен, чем другой. При этом питание может быть одинаковое.

Миф #4. Витамин D нужно пить всем. Правильная дозировка указана на упаковке

Комментирует врач-эндокринолог Ольга Юрова:

— Недавние исследования, проведенные среди женщин в Москве, показали, что у 97% наблюдается недостаток этого витамина в той или иной степени. Можно предположить, что с этой проблемой сталкиваются абсолютное большинство жителей нашей северной страны.

Главная загвоздка — в дозировке. Исследование показало, что более чем у 20% наблюдается тяжелый дефицит витамина D. Симптомы — хрупкость костей, частые переломы, ухудшение качества зубной эмали. Еще у 30% испытуемых он умеренный, когда человек просто испытывает слабость и у него снижается иммунитет.

Этим двум категориям необходимы совершенно разные дозировки. Поэтому перед приемом необходимо сдать анализы. В зависимости от результатов врач подберет суточную дозу.

Также для некоторых категорий пациентов будет опасна передозировка витамином D. Если молодые способны это пережить без последствий, то у пожилых избыток может вызвать серьезные проблемы со здоровьем — тошнота, рвота, зуд кожи, боль головы и глаз.

Миф #5. Йод всем нужно пить в виде БАДов. Его всем на хватает

Комментирует Ольга Юрова:

— Не всем и не всегда нужен йод в виде БАДов или йодированной соли. Как и в случае с витамином D, необходимо предварительно сдать анализы.

Самостоятельный и бесконтрольный прием добавок может быть даже опасным для здоровья. Существуют заболевания, при которых препараты йода строго противопоказаны. Например, токсическая аденома, аутоиммунный тиреоидит. Бесконтрольным приемом БАДов можно значительно ухудшить прогноз и довести себя до гипотиреоза.

Миф #6. Заместительная гормональная терапия для женщин в возрасте — это для богатых. Остальным можно обходиться без нее

Комментирует гинеколог Алексей Калинчев:

— Половых гормонов три — тестостерон, прогестерон и эстрадиол. Их выработка снижается с возрастом. Вначале это происходит с тестостероном. Уже после 30–35 лет его уровень падает. Но по анализам достоверно это выявить получается не всегда. Только клинически. Основные проявления: низкое либидо, негативный эмоциональный фон, сниженная стрессоустойчивость.

Чуть позже — к 40–45 годам снижается уровень прогестерона. В первую очередь это проявляется нарушением цикла. К 50 годам происходит снижение эстрадиола.

Менопауза у женщин случается в среднем в 50 лет. Их продолжительность жизни в развитых странах высокая — до 80–90 лет. Получается, что женщина живет 30–40 лет как бабушка: со всеми сопутствующими заболеваниями и проблемами. Тут вам и гипертония, и остеопороз, и депрессия, и апатия. Все это — если не принимать заместительную гормональную терапию.

Абсолютным противопоказанием к ней является рак молочной железы. Основные противопоказания можно считать относительными. Назначения препаратов корректируются в зависимости от конкретного диагноза.

Миф #7. Все женщины в период ПМС становятся агрессивными. И это абсолютно нормально

Комментирует врач-эндокринолог Ольга Юрова:

— Если женщина здорова и нет гормональных нарушений, психических отклонений, то изменений в поведении перед месячными быть не должно. Симптомы ПМС возникают, если нарушен гормональный фон. Чем больше выражен этот дисбаланс, тем сильнее симптомы.