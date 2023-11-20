Естественный антибиотик: почему стоит отказаться от сахара в пользу меда
Рацион, наполненный полезными продуктами, важен для нашего благополучия. Даже привычка поедать сладости может быть полезной, если они представлены в виде натурального меда, дара природы.
Согласно текущей статистике, Россия входит в топ-10 глобальных производителей меда, с медовым «урожаем» в среднем 60–65 тысяч тонн в год. Тем не менее потребление этого натурального сладкого продукта среди граждан РФ оставляет желать лучшего.
— Сегодня средний россиянин употребляет всего около 300 граммов меда в год, что заметно меньше по сравнению с потреблением во многих европейских странах, — говорят специалисты одного из ведущих производителей медовой продукции в России, компании «Медолюбов».
Так, данные из Федерального центра «Агроэкспорт» за 2020 год свидетельствуют: в Турции люди в среднем потребляют 1,3 килограмма меда в год, в Германии — 1 килограмм, в США — 0,7 килограмма. И вкусно, и полезно.
Лакомство природы
Как отмечают аналитики, в мире наблюдается тенденция отказа от сахара в пользу меда. Это связано с популяризацией ЗОЖа и растущим вниманием покупателей к качеству и составу пищи. А мед — тот редкий случай, когда не только вкусно, но и действительно полезно. Это натуральная альтернатива сахару и искусственным подсластителям, в состав меда входят вещества с лечебно-профилактическими свойствами.
Так, в Роспотребнадзоре напоминают россиянам, что современная наука выделяет целый ряд преимуществ меда. Мед — кладезь питательных веществ и витаминов. Он содержит витамины группы В, аскорбиновую кислоту, кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, биологически активные растительные соединения и антиоксиданты.
Разумное употребление меда может способствовать снижению риска сердечнососудистых заболеваний, умеренно снижать уровень холестерина, уменьшать раздражение горла при кашле, укрепляет иммунитет.
Мед — естественный антибиотик, обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом. Мед — природный источник энергии. Конечно, важно знать меру и учитывать индивидуальные особенности организма, чтобы не навредить.
Кулинарные традиции
Мед все увереннее завоевывает позиции в рационе современных людей, при этом он играет значительную роль в кулинарных традициях разных стран.
В азиатских странах, например, мед является важным ингредиентом в приготовлении десертов и различных сладостей. Медовая пастила, медовый джем и кисло-сладкие соусы, обогащенные медом, являются стандартом в таких странах, как Китай, Япония и Корея. Специфика национальной кухни Ближнего Востока также предполагает активное использование меда. Пропитанная медом пахлава, пряный хлеб и томатный суп на курином бульоне с добавлением меда и лимона — все это яркие примеры того, как мед превращает эти блюда в настоящие кулинарные шедевры.
Даже на африканском континенте мед широко используется в разнообразных блюдах: от основных до десертов. Он служит натуральным подсластителем, идеально подходящим для приготовления лакомств, и вносит свой уникальный вклад в создание соусов, халвы и выпечки. Мед остается универсальным продуктом, активно используемым в кулинарии по всему миру.
Новые виды продукта
По данным опроса ВЦИОМа 2021 года, 82 процента россиян регулярно употребляют мед, однако ежедневно его употребляют только 16 процентов — преимущественно пожилые люди, жители медоносных районов и сельской местности.
Чтобы сделать этот полезный продукт привлекательным для широкой аудитории, включая детей и молодежь, производители вводят новые рецептуры и технологии. Одним из таких инновационных подходов является предложение не только традиционных видов меда, но и альтернативных продуктов на его основе, таких как мед-суфле и медомиксы.
В отличие от классического меда мед-суфле, например бренда Medolubov, обладает нежной и легкой консистенцией. В результате активного взбивания мед насыщается кислородом, что меняет его цвет и консистенцию, сохраняя при этом все полезные свойства. Он не только великолепен на вкус, но и практичен в использовании. Этот продукт может заменить традиционную шоколадную пасту на бутерброде.
Еще одно современное решение — мед-суфле с ягодами, орехами и фруктами. Это сочетание меда-суфле и разнообразных полезных добавок, включая прополис и даже злаки, также можно встретить в линейке продукции компании «Медолюбов». Специалисты компании рассказали, что она включает более 30 вкусов, каждый из которых создан по уникальной и строго сбалансированной рецептуре. Это кулинарные произведения искусства — настоящие неповторимые коктейли здоровья.
Причисляя к своим ключевым целям популяризацию полноценного и здорового образа жизни, компания делает ставку именно на инновационные продукты, такие как мед-суфле. А уверенность в том, что мед — натуральный и безопасный продукт, способный укрепить и приумножить общее здоровье нации, становится основным козырем в ее стремлении внести свой вклад в благополучие соотечественников.
Согласно статистике Россельхозбанка, в 2022 году объем производства меда в России превысил 67 000 тонн. В числе лидеров — Башкирия, Алтайский край, Воронежская область, Татарстан и Краснодарский край. Эти регионы неслучайно оказались на вершине медопроизводства.
Их лидерство предопределяют и специфические климатические условия, и богатые на медоносные растения территории. Все это дарит местному меду уникальные вкусовые характеристики и полезные свойства, так необходимые человеческому организму.
КСТАТИ
В состав меда входят натуральные сахара (80 процентов), вода (18 процентов), минералы, витамины, пыльца и белок (2 процента). В одной столовой ложке меда (21 грамм) — 64 калории и 17 граммов сахара, включая фруктозу, глюкозу, мальтозу и сахарозу.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
Если нет противопоказаний, диетологи советуют в качестве десерта баловать себя иногда запеченными яблоками с начинкой из рубленых орехов, куда по мере остывания можно добавить чайную ложечку меда. При нагревании выше 45 градусов мед теряет полезные свойства. Народная артистка России Надежда Бабкина предлагает также добавить для более богатого вкуса при запекании специи — корицу, кардамон и даже щепотку соли.