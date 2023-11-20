Почему стоит отказаться от сахара в пользу меда

Рацион, наполненный полезными продуктами, важен для нашего благополучия. Даже привычка поедать сладости может быть полезной, если они представлены в виде натурального меда, дара природы.

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Согласно текущей статистике, Россия входит в топ-10 глобальных производителей меда, с медовым «урожаем» в среднем 60–65 тысяч тонн в год. Тем не менее потребление этого натурального сладкого продукта среди граждан РФ оставляет желать лучшего.

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— Сегодня средний россиянин употребляет всего около 300 граммов меда в год, что заметно меньше по сравнению с потреблением во многих европейских странах, — говорят специалисты одного из ведущих производителей медовой продукции в России, компании «Медолюбов».

Так, данные из Федерального центра «Агроэкспорт» за 2020 год свидетельствуют: в Турции люди в среднем потребляют 1,3 килограмма меда в год, в Германии — 1 килограмм, в США — 0,7 килограмма. И вкусно, и полезно.

Лакомство природы

Как отмечают аналитики, в мире наблюдается тенденция отказа от сахара в пользу меда. Это связано с популяризацией ЗОЖа и растущим вниманием покупателей к качеству и составу пищи. А мед — тот редкий случай, когда не только вкусно, но и действительно полезно. Это натуральная альтернатива сахару и искусственным подсластителям, в состав меда входят вещества с лечебно-профилактическими свойствами.

Так, в Роспотребнадзоре напоминают россиянам, что современная наука выделяет целый ряд преимуществ меда. Мед — кладезь питательных веществ и витаминов. Он содержит витамины группы В, аскорбиновую кислоту, кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, биологически активные растительные соединения и антиоксиданты.

Разумное употребление меда может способствовать снижению риска сердечнососудистых заболеваний, умеренно снижать уровень холестерина, уменьшать раздражение горла при кашле, укрепляет иммунитет.

Мед — естественный антибиотик, обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом. Мед — природный источник энергии. Конечно, важно знать меру и учитывать индивидуальные особенности организма, чтобы не навредить.

Кулинарные традиции

Мед все увереннее завоевывает позиции в рационе современных людей, при этом он играет значительную роль в кулинарных традициях разных стран.

В азиатских странах, например, мед является важным ингредиентом в приготовлении десертов и различных сладостей. Медовая пастила, медовый джем и кисло-сладкие соусы, обогащенные медом, являются стандартом в таких странах, как Китай, Япония и Корея. Специфика национальной кухни Ближнего Востока также предполагает активное использование меда. Пропитанная медом пахлава, пряный хлеб и томатный суп на курином бульоне с добавлением меда и лимона — все это яркие примеры того, как мед превращает эти блюда в настоящие кулинарные шедевры.

Даже на африканском континенте мед широко используется в разнообразных блюдах: от основных до десертов. Он служит натуральным подсластителем, идеально подходящим для приготовления лакомств, и вносит свой уникальный вклад в создание соусов, халвы и выпечки. Мед остается универсальным продуктом, активно используемым в кулинарии по всему миру.

Новые виды продукта

По данным опроса ВЦИОМа 2021 года, 82 процента россиян регулярно употребляют мед, однако ежедневно его употребляют только 16 процентов — преимущественно пожилые люди, жители медоносных районов и сельской местности.

Чтобы сделать этот полезный продукт привлекательным для широкой аудитории, включая детей и молодежь, производители вводят новые рецептуры и технологии. Одним из таких инновационных подходов является предложение не только традиционных видов меда, но и альтернативных продуктов на его основе, таких как мед-суфле и медомиксы.

В отличие от классического меда мед-суфле, например бренда Medolubov, обладает нежной и легкой консистенцией. В результате активного взбивания мед насыщается кислородом, что меняет его цвет и консистенцию, сохраняя при этом все полезные свойства. Он не только великолепен на вкус, но и практичен в использовании. Этот продукт может заменить традиционную шоколадную пасту на бутерброде.

Еще одно современное решение — мед-суфле с ягодами, орехами и фруктами. Это сочетание меда-суфле и разнообразных полезных добавок, включая прополис и даже злаки, также можно встретить в линейке продукции компании «Медолюбов». Специалисты компании рассказали, что она включает более 30 вкусов, каждый из которых создан по уникальной и строго сбалансированной рецептуре. Это кулинарные произведения искусства — настоящие неповторимые коктейли здоровья.

Причисляя к своим ключевым целям популяризацию полноценного и здорового образа жизни, компания делает ставку именно на инновационные продукты, такие как мед-суфле. А уверенность в том, что мед — натуральный и безопасный продукт, способный укрепить и приумножить общее здоровье нации, становится основным козырем в ее стремлении внести свой вклад в благополучие соотечественников.

Согласно статистике Россельхозбанка, в 2022 году объем производства меда в России превысил 67 000 тонн. В числе лидеров — Башкирия, Алтайский край, Воронежская область, Татарстан и Краснодарский край. Эти регионы неслучайно оказались на вершине медопроизводства.

Их лидерство предопределяют и специфические климатические условия, и богатые на медоносные растения территории. Все это дарит местному меду уникальные вкусовые характеристики и полезные свойства, так необходимые человеческому организму.

КСТАТИ

В состав меда входят натуральные сахара (80 процентов), вода (18 процентов), минералы, витамины, пыльца и белок (2 процента). В одной столовой ложке меда (21 грамм) — 64 калории и 17 граммов сахара, включая фруктозу, глюкозу, мальтозу и сахарозу.

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