Здоровье зубов: правильный уход и профилактика заболеваний полости рта

Здоровые зубы – одна из существенных составляющих здоровья человека в целом. Поэтому очень важно заботиться о состоянии полости рта и не пренебрегать плановыми посещениями стоматолога.

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Пожалуй, самым распространенным заболеванием полости рта является кариес. Причинами возникновения недуга обычно становятся плохая гигиена, злоупотребление сладким и редкие визиты к стоматологу.

Кроме этого, стоит не забывать и о том, что проблемы с зубами могут провоцировать появление некоторых других нарушений в работе организма, то есть влиять на общее состояние здоровья. Например, заболевания десен могут приводить к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы.

Именно поэтому так важно соблюдать основные правила поддержания здорового состояния полости рта, а именно: чистить зубы дважды в день, использовать специальный ополаскиватель, который поможет бороться с вредоносными бактериями, а также зубную нить.

Чрезвычайно важным мероприятием является и посещение стоматолога раз в полгода для планового осмотра и профессиональной чистки.

Правильное и сбалансированное питание тоже играет значительную роль в поддержании здоровья зубов. Необходимо стараться ограничивать потребление продуктов, содержащих сахар, и кислого, а также следить за полноценностью своего рациона. Дефицит некоторых витаминов, микро– и макроэлементов могут не лучшим образом сказаться на состоянии зубов.