Эксперты назвали наиболее эффективные для изменения состава тела тренировки

Эксперты журнала Shape назвали вид тренировок, наиболее эффективный для изменения состава тела. Об этом сообщается на сайте издания.

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Специалисты посоветовали внедрить в свой график высокоинтенсивные интервальные тренировки — HIIT. По их словам, этот тип занятий наиболее действенен для избавления от жира и вместе с тем наращивания мышечной массы тела. Такие тренировки могут включать в себя спринты и занятия на велосипеде. Пожилым людям они также помогут снизить потерю костной массы.

Эксперты Shape подчеркнули, что для изменения состава тела необходимы не только физические нагрузки. Они порекомендовали увеличить потребление белка для наращивания мышечной массы и ограничения возрастной потери мышц. Кроме того, специалисты предупредили, что важно придерживаться сбалансированной диеты, состоящей из цельных продуктов и полезных жиров.