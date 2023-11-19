Названы восемь продуктов, которые благотворно влияют на здоровье

«Я предпочитаю сбалансированное питание, и добавление этой листовой зелени может помочь оставаться здоровым, повысить иммунитет и снизить риск различных хронических заболеваний. В них также мало калорий, что делает их хорошим выбором для тех, кто хочет контролировать свой вес. Поэтому добавляйте их в салаты, смузи, супы или в качестве гарнира к вашим любимым блюдам», — заключил диетолог.