Диетолог рассказала, кому следует избегать употребления кофе

Кофе является популярным утренним напитком, который помогает проснуться и дарит заряд бодрости на день. Однако диетолог Симрун Чопра предупредила, что этот напиток подходит далеко не всем.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, избегать употребления напитка следует трём группам людей.

Лица с непереносимостью кофеина. Это люди, которые неэффективно перерабатывают кофеин. После употребления кофе у них может появиться нервозность, дрожание мышц, эмоциональное возбуждение, подняться давление. Неприятные симптомы могут сохраняться в течение 10 часов.

Лица с тревожностью. Если человек страдает тревогой или паническими атаками, кофе может усилить этот эффект.