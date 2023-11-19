Диетолог рассказала, кому следует избегать употребления кофе
Кофе является популярным утренним напитком, который помогает проснуться и дарит заряд бодрости на день. Однако диетолог Симрун Чопра предупредила, что этот напиток подходит далеко не всем.
По словам эксперта, избегать употребления напитка следует трём группам людей.
Лица с непереносимостью кофеина. Это люди, которые неэффективно перерабатывают кофеин. После употребления кофе у них может появиться нервозность, дрожание мышц, эмоциональное возбуждение, подняться давление. Неприятные симптомы могут сохраняться в течение 10 часов.
Лица с тревожностью. Если человек страдает тревогой или паническими атаками, кофе может усилить этот эффект.
Беременные женщины. Кофеин может негативно сказаться на самочувствии не только женщины, но и плода.
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