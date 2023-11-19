Тренер раскрыла пользу низкоинтенсивных тренировок

«Когда мы думаем о тренировках, мы думаем: "Нет боли — нет пользы". Но, на самом деле, мы хотим бросить вызов этому и сказать: "Ты можешь чувствовать себя хорошо, выполняя тренировки, и получать желаемые результаты"», — заключила Коулман.