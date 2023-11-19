Тренер раскрыла пользу низкоинтенсивных тренировок

Тренер Дженнифер Энистон раскрыла пользу низкоинтенсивных тренировок
Дэни Коулман, персональный тренер американской актрисы Дженнифер Энистон, раскрыла пользу низкоинтенсивных тренировок. Его слова приводит Business Insider.
Коулман рассказала, что Энистон отказалась от изнурительных кардиотренировок и теперь предпочитает занятия с низким уровнем воздействия.
«Она только что поняла, что не обязательно ломать свое тело на тренировках», — поделилась специалист.
По словам Коулман, низкоинтенсивные тренировки не создают высокой нагрузки и при этом помогают глубже погрузиться в тело и проработать его полностью. Подобные комплексы способствуют наращиванию силы, укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению подвижности и стабильности.
«Когда мы думаем о тренировках, мы думаем: "Нет боли — нет пользы". Но, на самом деле, мы хотим бросить вызов этому и сказать: "Ты можешь чувствовать себя хорошо, выполняя тренировки, и получать желаемые результаты"», — заключила Коулман.
Ранее персональный тренер Виктории Бекхэм Бобби Рич раскрыл секрет ее тренировок для поддержания формы. Он отметил, что актриса регулярно на протяжении четырех или пяти лет занимается с утяжелителями.