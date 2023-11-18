Стало известно, какие вещества снижают риск развития остеоартрита

Жирные кислоты омега-3 и омега-6 могут снижать риск развития остеоартрита, доказали ученые. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

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Предыдущие работы показали, что высокое потребление полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) может влиять на риск остеоартрита. Однако не было ясно, связано ли это с прямым действием этих веществ, либо с другими факторами. Например, возможно, что высокое потребление омега-3 жирных кислот характерно для людей, которые в целом больше заботятся о своем здоровье или больше зарабатывают, а потому имеют доступ к качественным медицинским услугам.

В новом исследовании ученые проверили наличие причинно-следственной связи между ПНЖК и риском остеоартрита коленного и тазобедренного суставов, используя не реальные уровни ПНЖК в организме участников, а мутации, которые ранее были связаны с высоким или низким уровнем потребления ПНЖК. Это позволило врачам исключить влияние среды.