Эксперты объяснили, почему чистка зубов после умывания может испортить кожу

Умывание лица перед чисткой зубов может негативно сказаться на здоровье кожи. Чтобы избежать попадания бактерий на очищенную кожу, необходимо всегда чистить зубы перед тем, как приступить к уходу за лицом. Как поясняют специалисты, остатки слюны и зубной пасты содержат бактерии, которые могут распространиться по лицу и вызвать высыпания, прыщи и раздражение.