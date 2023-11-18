Эксперты назвали предупреждающие признаки ослабленного иммунитета

Иммунная система обеспечивает защиту организма от инфекций. При контакте с вирусами, бактериями и токсинами вырабатываются антитела, которые и борются с патогенами. Эксперты рассказали, какие признаки указывают на то, что иммунитет человека ослаблен.

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Чувство усталости. Когда иммунная система занята борьбой с вялотекущей инфекцией, это часто истощает энергетические запасы, говорит учёный-диетолог Сьюзи Перри. Например, это может произойти при наличии рецидивирующего герпеса, цистита, аутоиммунного заболевания, пищевой аллергии.

Проблемы с пищеварением. По словам Питера Абеля, старшего преподавателя биомедицинских наук Университета Центрального Ланкашира, 70% иммунных клеток находятся в желудочно-кишечном тракте, в слизистой оболочке кишечника. Они борются с токсинами, которые могли попасть в организм, а также регулируют поступление питательных веществ, поэтому ослабленная иммунная система может привести к спазмам желудка и диарее.

Периодические простуды и грипп. Человек с ослабленной иммунной системой может часто простужаться. Это происходит из-за недостаточного образования лимфоцитов, которые производят антитела, борющиеся с вирусными инфекциями. Это может быть вызвано такими факторами, как неправильное питание и, как следствие, дефицит определённых витаминов.

Обычно можно ожидать две-три простуды в год. Более четырёх случаев в год — возможный признак ослабленной иммунной системы.