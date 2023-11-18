Почему растворимый кофе не бодрит

После чашки растворимого кофе, как правило, не только не прибавляется бодрости, но и бывает наоборот – клонит ко сну. О том, почему так происходит, пишет «Утро.ру».

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По словам специалистов, бодрящий кофеин находится в оболочке кофейного зерна. Но его нет в зерновом ядре, которое и используется для приготовления растворимого кофе. Зато там находится теоромин – алкалоид, который расширяет сосуды, вызывая расслабленное состояние.

При заваривании цельнозернового кофе организм получает оба компонента. Кофеин вызывает сужение сосудов, давление повышается, и возникает ощущение бодрости, которая длится в среднем до 25 минут. Растворимый же кофе, содержащий лишь ядро зерна, оказывается бесполезным напитком, если не сказать – вредным и в некоторых случаях даже опасным. Чашка такого кофе, скажем, на автозаправке грозит водителю потерей реакции на дороге. Отсюда неожиданный вывод: растворимый кофе полезен перед сном, поскольку помогает заснуть.