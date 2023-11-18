Врач назвал самый вредный продукт, который вызывает рак

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов ответил на вопрос, какую еду он считает опасной, несущей самые большие риски для здоровья.

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Любое блюдо из полуфабрикатов можно назвать вредной едой, считает врач.

"По одной простой причине. Готовый продукт, который надо только разогреть, предполагает, что в него добавлены вещества, которые помогают сохранить пищу (чтобы она не теряла свои свойства, была вкуснее, больше, дешевле и так далее). За счет этих добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными", - подчеркнул Сергей Вялов.

По его словам, было много исследований, которые показали: при регулярном употреблении полуфабрикатов (например, порции в день) более чем в два раза повышается риск воспаления в кишечнике. Большое количество такой еды и вовсе провоцирует образование полипов в организме.

"А это предраковое состояние", - предупредил гастроэнтеролог.

Особенно стоит опасаться жареной готовой еды.

"Поскольку мы говорим про конвейерное производство, то, скорее всего, это масло жарится там целыми днями. Если и не днями, то часами. Это однозначно вредная еда, особенно с пивом. Оба продукта будут создавать воспаление в кишечнике, провоцируя инфекцию, избыточный рост микробов", - уточнил специалист, добавив, что такое сочетание провоцирует рак кишечника в молодом возрасте.

Гастроэнтеролог дополнил, что из всего алкоголя "пиво является худшим вариантом", поскольку редко кто ограничивается одной порцией напитка. Пагубное влияние пенного на кишечник известно.

Ранее врач объяснил, почему не стоит есть "желтый и желтеющий майонез".

Появление желтого оттенка в майонезе "говорит о том, что жир, который в большом количестве содержится в продукте, окислился и превратился из полезного ненасыщенного жира во вредный насыщенный", предупредил специалист.