Есть ли польза от закаливания
Исследователи из Портсмутского университета сравнили восприимчивость к инфекциям верхних дыхательных путей у людей, которые плавают в воде студёной, и у тех, кто "купается в воде варёной" предпочитает комфортную температуру в бассейне. Разницы в заболеваемости простудами не было.
Также холод в краткосрочной перспективе не влияет на давление или риск смерти.
«В других исследованиях выяснили, что в основном влияние на давление и риск смерти оказывают спорт и изменение образа жизни, нежели закаливающие процедуры», — рассказал в своём телеграм-канале врач спортивной медицины, травматолог и реабилитолог Георгий Темичев.
При этом медик признал, что закаливание помогает чуток похудеть. Холодная вода влияет на активность бурой жировой ткани и может уменьшить её. Но всё равно этого недостаточно, чтобы привести себя в форму. Гораздо эффективнее работают диета и спорт, считает реабилитолог.
К слову, о спорте. Сами спортсмены практикуют ледяные ванны, чтобы побыстрее восстановиться после упорных тренировок. Выходит, польза какая-то есть?
Как говорят американские специалисты, холодная вода и правда замедляет воспалительные реакции в организме. Но только до тех пор, пока мягкие ткани не отогреются. А после воспаление всё равно продолжается. Поэтому мышцы после тренировок у практикующих ледяные ванны спортсменов болят так же, как и у всех остальных. Зато обливание холодной водой может повысить устойчивость к холоду, что особенно важно зимой.
По словам Темичева, организм приспосабливается к низким температурам, и человек уже не так трясётся от холода во время морозов.
«Если вам нравится это занятие и вы кайфуете от процесса, то развлекайтесь на здоровье. Если же вы хотите решить какую-то проблему со здоровьем, то я рекомендую поискать средство получше», — добавил врач.
Кому закаливаться нельзя
Кандидат медицинских наук Екатерина Кашух посоветовала отказаться от закаливания детям и пожилым людям.
По её словам, любому человеку без предварительной консультации с врачом холодной водой обливаться вообще не стоит.
Врач перечислила основные противопоказания к закаливанию:
- наличие прививок, которые ставили менее 2 недель назад;
- перенесённые острые инфекции, обострения хронических заболеваний;
- повышение температуры тела;
- дефицит вес массы тела или резкое похудение;
- ревматизм или тяжёлый сахарный диабет;
- эпилепсия или тяжёлые неврологические заболевания;
- пороки сердца — врождённые или приобретённые в стадии декомпенсации.