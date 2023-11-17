Гастроэнтеролог рассказала, как сохранить стройность зимой

Чтобы не набирать лишний вес зимой, необходимо следить за балансом полезных веществ в организме, рассказала в беседе с Lenta.ru врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова. Она подчеркнула, что недостаток солнечного света вызывает дефицит витамина D, провоцируя усиление аппетита.

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Как правило, рекомендуется на ежедневной основе принимать препараты витамина D. При этом дозировка должна быть профилактической, — посоветовала врач.

Специалист также рассказала, что увеличение массы тела зимой — это физиологический процесс, когда из-за холода и пасмурной погоды люди больше времени находятся дома и злоупотребляют пищей с «быстрыми» углеводами, в том числе сладостями и выпечкой. Это происходит из-за снижения уровня «гормона счастья» серотонина, и человеку для хорошего настроения требуется дополнительная стимуляция.

Кроме того, сокращение светового дня влияет на выработку организмом больших объемов мелатонина, который не только вызывает грустное настроение и сонливость, но и усиливает чувство голода. Поэтому эксперт посоветовала использовать в зимнее время больше ламп дневного освещения.

Сохранить стройность и красоту зимой поможет наличие в рационе овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов, отметила Утюмова. Кроме того, по ее словам, важно вести активный образ жизни и заниматься аэробной нагрузкой не менее 150 минут в неделю.